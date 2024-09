Vargas, do Atlético, ignora fair play, faz gol polêmico pelo Chile e inicia confusão (Vargas atua pelo Atlético desde 2020)

Eduardo Vargas, atacante do Atlético, protagonizou lance polêmico nesta terça-feira (10/9). Com a camisa do Chile, ignorou a queda do goleiro Carlos Lampe, da Bolívia, mandou a bola para o fundo da rede e iniciou confusão. As equipes se enfrentam no Estádio Nacional de Chile, em Ñuñoa, pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, quando o placar indicava vitória da Bolívia por 1 a 0, Vargas polemizou. O atacante pressionou a saída de bola de Lampe, que, ao se preparar para o toque, alegou dores e caiu no chão.

Fora da grande área, o arqueiro levantou o braço e pediu que a jogada fosse interrompida. Sem hesitar, o camisa 11 roubou a redonda e a guiou até a meta para empatar o jogo.

A atitude de Vargas, é claro, despertou ira nos adversários. Imediatamente, os jogadores da Bolívia correram em direção ao atleticano para tiras satisfações, e focos de discussões foram criados. O atacante, por sua vez, voltou ao campo de defesa trotando e fez um coração com as mãos para comemorar.

Alguns minutos depois, Lampe deixou o campo para a entrada de Viscarra.

Nos acréscimos, Miguelito recolocou a Bolívia na frente.

