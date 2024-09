Após ser especulado em time da Série A, astro europeu foi recusado por clube da Índia (Mario Balotelli está sem clube depois de passagem pela Turquia )

O atacante italiano Mario Balotelli não assinou com nenhuma equipe na janela de transferências e continua livre no mercado. O nome do jogador chegou a ser especulado no Corinthians.

Com passagens por grandes clubes da Europa, o atleta, de 34 anos, foi oferecido ao Kerala Blasters, da Índia. Porém, segundo o The Times da Índia, o time recusou a proposta de contratar o italiano.

Um dos motivos para o contratação não ter avançado foi a preocupação da equipe com “questões disciplinares” por parte de Balotelli.

Ele tem um polêmico histórico fora dos gramados. Nos últimos meses, um vídeo do atacante alcoolizado nas Itália viralizou nas redes sociais.

Após encerrar a negociação com o jogador, o Corinthians assinou com o holandês Memphis Depay.

Carreira de Balotelli

Revelado na Inter de Milão, Balotelli se destacou nos primeiros anos da carreira.

Na Europa, atuou por equipes como Manchester City, Milan, Liverpool, Olympique de Marselha e outras.

O atleta está sem clube desde julho deste ano, quando teve o contrato com o Adama Demirpor, da Turquia, encerrado.

