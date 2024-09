No Ataque 08/09/2024 17:27 compartilhe







SIGA NO Craque Neto? Jogador revelado pelo Atlético marca golaço olímpico crédito: No Ataque Internacional Craque Neto? Jogador revelado pelo Atlético marca golaço olímpico (Cria da base do Atlético marcou um golaço na Copa da Liga do Emirados Árabes) Um jogador revelado pelo Atlético marcou um golaço olímpico, neste domingo (8/9), na vitória do Al Bataeh diante do Al-Jazira, por 2 a 1, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa da Liga dos Emirados Árabes. Apesar do triunfo, o time foi eliminado, pois perdeu a primeira partida por 3 a 1. O golaço da cria da base do Galo lembrou, inclusive, os belos gols olímpicos marcados pelo Craque Neto nas décadas de 1980 e 1990. O ídolo do Corinthians também defendeu o Atlético na temporada de 1993. Curiosamente, o jogador revelado pelo Atlético que marcou o golaço pelo Al Bataeh também é conhecido pela alcunha Neto. O meio-campista Antônio Fialho de Carvalho Neto, de 21 anos, é cria da base do Galo. Ele começou a carreira em 2015 – no time sub-13 -, e pertenceu ao clube alvinegro até julho deste ano, quando foi transferido para os Emirados Árabes. Antes de chegar ao Al Bataeh, Neto vestiu nesta temporada a camisa do Villa Nova por empréstimo do Atlético. Sendo assim, ele disputou o Campeonato Mineiro de 2024 – marcou dois gols em nove partidas. Em 2023, o meia defendeu a Chapecoense, também por empréstimo. Veja o golaço de Neto

Uma publicação compartilhada por NET0OFICIAL13 (@a.neto02)

Trajetória de Neto no Atlético

Neto foi o primeiro jogador nascido em 2002 a atuar como profissional no Brasil. Em 2019, o técnico Levir Culpi deu a chance de estrear pelo Atlético aos 16 anos na vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, no Almeidão, em Tombos, pela primeira fase do Estadual.

Neto recebeu mais uma oportunidade no time principal naquele ano, mas voltou a jogar majoritariamente pelo sub-20 nas temporadas seguintes. Ele chegou a integrar o elenco vitorioso em 2021, mas disputou apenas 14 partidas com a camisa preta e branca.

O jogador deixou o Galo com as conquistas do Mineiro em 2021 e 2022, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro em 2021, e da Supercopa do Brasil, em 2022.

Conforme apurou o No Ataque, o Galo recebeu uma pequena quantia pela liberação de Neto. O clube ainda terá direito a 40% de uma eventual venda futura do jogador.

