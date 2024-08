Técnico emociona ao lembrar morte de filha de 9 anos: ‘Era como o pai’ (Luis Enrique ao lado da família e de Xana, que morreu aos 9 anos em 2019)

“Xanita foi incrível. Muito competitiva, muito corajosa, engraçada… Ela era como seu pai”. Assim Luis Henrique emocionou ao lembrar da filha em parte de seu documentário “You Don’t Have a **** Idea”, que será lançado em breve pela Movistar+.

O longa mostrará os bastidores da vida do técnico do PSG, tanto no banco de reservas quanto no dia a dia, segundo o As, da Espanha.

Essa não foi a primeira vez em que o treinador, ex-Barcelona e Seleção da Espanha, falou sobre a perda da filha. Durante a Copa do Mundo do Catar, quando treinava a Espanha, comentou o assunto.

“Há muito tempo pensamos em viver isso com naturalidade e é evidente que não temos nossa filha fisicamente. Mas a temos presente todos os dias (…) E nada mais. É assim que a vida funciona”, declarou.

‘Luta’ contra o câncer

Xana Martínez, filha de Luis Enrique, morreu em 2019, aos 9 anos, em decorrência de um osteossarcoma, um tipo de câncer no osso. Na época, o falecimento da pequena foi noticiado pela própria família.

“Nossa filha faleceu esta tarde aos nove anos de idade, depois de lutar por cinco meses intensos contra o osteossarcoma. Sentiremos muito a sua falta, mas recordaremos todos os dias da nossa vida, na esperança de que no futuro nos encontremos novamente. Ela será a estrela-guia da nossa família”, disse o comunicado da família.

A dura realidade vivida pela filha fez com que o técnico do PSG criasse a Fundação Xana, que carrega esse nome em homenagem a filha. A organização oferece apoio e acompanhamento para crianças e jovens que sofrem com doenças graves.

A notícia Técnico emociona ao lembrar morte de filha de 9 anos: ‘Era como o pai’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.