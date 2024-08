Neymar manda mensagem para a família de Juan Izquierdo (Neymar defende o Al-Hilal e a Seleção Brasileira)

A notícia da morte de Juan Izquierdo, de 27 anos, chocou o mundo esportivo mundial. Desde a noite dessa terça-feira (27/8), clubes e atletas têm prestado homenagens ao jogador que faleceu uma semana após sofrer uma parada cardíaca no Morumbis, em jogo da Libertadores. Neymar também mandou mensagem para a família do jogador falecido.

Neymar compartilhou o post do Nacional, último clube que Izquierdo defendeu, e prestou condolências, em sua conta no Instagram. “Muita força aos familiares e amigos”, escreveu o atacante do Al-Hilal.

Izquierdo morreu no Hospital Albert Eisten, em São Paulo, e deixou uma esposa e um casal de filhos. A menina, filha mais velha do casal, tem dois anos e o menino nasceu há poucos dias. Uma das últimas publicações de Juan nas redes sociais tratava, justamente, do nascimento do bebê.

O que aconteceu

Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca durante a vitória do São Paulo sobre o Nacional, por 2 a 0, no Morumbis, pela Libertadores da América. O jogador recebeu os primeiros socorros ainda em campo e deixou o estádio numa ambulância rumo ao Hospital Albert Eisten – o mais próximo ao local. O primeiro boletim informou que o atleta deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado.

O uruguaio permaneceu no CTI do hospital por todo período em que esteve internado. No último domingo (25), Izquierdo teve uma piora significativa em seu estado de saúde e apresentou uma “progressão do comprometimento cerebral”, além de um “aumento de pressão intracraniana”. A morte, por quadro de encefalia, ocorreu na noite de terça-feira (27).

A notícia Neymar manda mensagem para a família de Juan Izquierdo foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.