Torcedores do Cruzeiro reagem a vídeo da classificação com sucesso do Pink Floyd

O perfil oficial da Copa Sul-Americana na rede social X (antigo Twitter) publicou um emocionante vídeo nesta sexta-feira (23/8) que causou comoção entre torcedores do Cruzeiro.

As imagens mostram o momento em que o atacante uruguaio Merentiel, do Boca Juniors, isola a bola por cima do gol de Cássio, na disputa de pênaltis, e os jogadores do Cruzeiro comemoram a classificação para as quartas de final do torneio.

O que torna a edição do vídeo emblemática é o efeito em câmera lenta acompanhando de uma música de sucesso da banda inglesa Pink Floyd.

A canção utilizada como trilha do vídeo é The Great Gig in the Sky, quinta faixa do clássico álbum The Dark Side of The Moon, lançado em 1973.

Destacam-se na música os vocais da cantora Clare Torry – convidada pelo Pink Floyd – acompanhada da progressão de Richard Wright no piano e no órgão Hammond, além da bateria de Nick Mason. Roger Waters no baixo e David Gilmour num pedal steel guitar completam os instrumentos de The Great Gig in the Sky.

Torcedores do Cruzeiro reagem

Diante da publicação da Copa Sul-Americana, diversos torcedores do Cruzeiro reagiram ao vídeo.

“Que edição! Foi sofrido, mas vencemos! Aqui é Cabuloso”, escreveu uma cruzeirense. “Não acredito que estou vendo esse vídeo 7483 vezes e me emocionando com essa música, ah nem!”, comentou um fanático pelo clube celeste. “Esse Pink Floyd me pegou demais. Grande edição”, exaltou outro.

