Jaeci Carvalho crava resultado de Cruzeiro x Boca e faz alerta em caso de derrota (Jaeci Carvalho, colunista do jornal Estado de Minas)

Durante uma live em seu canal no YouTube, o jornalista Jaeci Carvalho – colunista do Jornal Estado de Minas – não titubeou ao comentar sobre a partida entre Cruzeiro e Boca Juniors, nesta quinta-feira (22/8), às 21h30, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Ao ser questionado por um espectador se o Cruzeiro vai se classificar para a próxima fase, Jaeci cravou o resultado da partida.

“Vai e vai meter 2 a 0. 2 a 0 para o Cabuloso! Estou levando fé no Cruzeiro. E passa direto porque não vai precisar de pênaltis”, destacou.

O jornalista ainda ressaltou que o Boca Juniors não terá Cavani no Mineirão para complicar a vida do Cruzeiro. “Um grande benefício porque o Cavani é artilheiro por onde passa. É um grande jogador, genial, fim de carreira, mas mete gol”, ponderou.

Cavani foi preservado do clássico argentino contra o San Lorenzo, no último fim de semana, mas acabou sentindo, no treinamento da última terça-feira (20/8), dores no sóleo, músculo que se estende do início da parte posterior da perna até ao calcanhar. Dessa forma, ele não jogará a partida em Belo Horizonte.

O uruguaio marcou o gol da vitória do Boca sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, no jogo de ida. Aos 19 minutos do segundo tempo, o atacante de 37 anos recebeu assistência de Kevin Zenón, mostrou o faro de artilheiro e chutou na saída de Cássio para garantir a vitória.

Jaeci Carvalho faz alerta em caso de derrota

Apesar de confiar numa vitória do time celeste diante do Boca Juniors, Jaeci Carvalho fez um alerta para a torcida caso a equipe comandada por Fernando Seabra não consiga a classificação na Sul-Americana. Em sua análise, o colunista relembrou o período em que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno era sócio majoritário da SAF e comparou com a chegada do empresário Pedro Lourenço.

“O Cruzeiro brigaria para não cair com Ronaldo. O Ronaldo vendeu o Cruzeiro para o Pedrinho. Pedrinho é cruzeirense, conhece a história e quer o melhor para o seu clube. O Cruzeiro está no lucro seja o que acontecer porque a expectativa era lá embaixo”, iniciou.

“Com os reforços melhorou. Sei que o torcedor criou expectativa de um possível título, mas essa expectativa vai além de todos nós. Cruzeiro está montando esse alicerce para ganhar o ano que vem, mas se ganhar neste ano será uma maravilha. Futebol é gradativo, é passo a passo. Pedro Lourenço e Alexandre Mattos estão fazendo um trabalho de resgate. Torcedor tem que estar feliz e orgulhoso. Esse é o meu recado importante”, finalizou.

