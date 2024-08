Novo canal de Cristiano bate recorde de inscritos no YouTube (Jogador é sucesso nas redes sociais )

Com marcas expressivas no futebol, o atacante Cristiano Ronaldo conseguiu um novo recorde fora dos gramados. O canal “UR”, perfil oficial do atleta no YouTube, se tornou o mais rápido a chegar a marca de 1 milhão de inscritos na plataforma.

O novo projeto do craque português foi lançado nesta quarta-feira (21/8) e não demorou para viralizar no mundo digital. Com 18 vídeos publicados, Cristiano está com 2,79 milhões de fãs no site.

A ideia da nova conta do jogador é compartilhar momentos e bastidores da vida do atacante. O vídeo com mais visualizações é uma dinâmica entre Cristiano e Georgina Rodríguez, parceira do português, em um jogo de adivinhações.

Ronaldo também é um sucesso em outras redes sociais. No Instagram, o atleta conta com 636 milhões de seguidores. Já no X, antigo Twitter, o camisa 7 da Seleção de Portugal tem mais de 112 milhões de admiradores.

The wait is over My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 21, 2024

Outros atletas com canais no YouTube

O craque de Portugal não é o primeiro jogador de futebol a criar um canal na plataforma.

Outros nomes famosos do esporte também tem projetos na rede social, como: Vini Jr. (Real Madrid), Neymar (Al-Hilal), João Félix (Chelsea), Rafael Leão (Milan), entre outros.

