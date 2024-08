Reus tem destino definido após deixar o Borussia Dortmund (Pelo Borussia Dortmund, Reus realizou 429 jogos)

Nesta quinta-feira, o LA Galaxy anunciou a contratação do atacante Marco Reus, ex-Borussia Dortmund. O atleta de 35 anos assinou com o time da MLS, liga norte-americana, por duas temporadas e meia, até o fim de 2026.

“Marco Reus é um jogador de classe mundial que se destacou no mais alto nível do esporte, incluindo jogar em duas finais da Liga dos Campeões pelo Borussia Dortmund e a Copa do Mundo com a seleção alemã”, disse o gerente geral do LA Galaxy, Will Kuntz.

“Para Marco, duas vezes Jogador do Ano da Bundesliga, se juntar ao Galaxy depois de jogar toda a sua carreira na Alemanha é uma prova do projeto que continuamos a construir no clube. Estamos ansiosos pelas contribuições de Marco para o LA Galaxy à medida que entramos na reta final crítica da temporada de 2024 da MLS e além”, completou.

Pelo Borussia Dortmund, Reus realizou 429 jogos, marcou 170 gols e distribuiu 131 assistências. O atacante permaneceu no clube por 12 anos e se tornou um dos maiores ídolos da história da equipe.

Marco tem um currículo de prêmios extenso, ele foi nomeado duas vezes o Jogador Alemão do Ano (2012, 2019), foi reconhecido três vezes como Jogador do Ano do Campeonato Alemão (2011/12, 2013/14 e 2018/19) e também foi escolhido para o time do ano da UEFA (2013).

Além disso, ajudou o Dortmund a vencer a Copa da Alemanha duas vezes (2016/17, 2020/21) e a Supercopa da Alemanha em 2013 e 2019. Reus também chegou à final da Liga dos Campeões deste ano e de 2012/13.

Em 2023/24, Marco não foi titular absoluto, mas ainda foi uma peça importante na equipe. Ao todo, disputou 42 partidas, balançou as redes nove vezes e deu dez passes para gol.

