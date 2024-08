Astro da NBA deverá se tornar acionista minoritário de clube europeu (Durant é um dos astros da NBA)

O astro da NBA e agora quatro vezes medalhista de ouro pelos EUA, Kevin Durant, deverá se tornar um acionista minoritário do PSG nos próximos dias. O jogador, juntamente do fundo americano Arctos Partners, pode se tornar o segundo dono minoritário do principal clube da capital francesa.

O PSG é controlado pelo fundo QS, do Catar. A empresa se tornou acionista do clube em 2011, tomando controle completo em 2012, o que antecedeu uma década de hegemonia na Liga Francesa. Eles agora parecem estar mais abertos a parcerias, porém, sem perder o controle do clube.

De acordo com a RMC, Kevin Durant tem poucas relações com a equipe parisiense, apesar de já ter sido visto acompanhando jogos no Parque dos Príncipes. O atleta do Phoenix Suns fez uma visita ao CT do PSG na última semana, algo que comprova essa sua aproximação do clube francês.

Kevin Durant au Campus PSG



Avant la finale de ce soir, revivez la visite de Kevin Durant, au Campus PSG pic.twitter.com/88VxIRkbfu — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2024

“Foi uma honra receber Kevin Durant no Campus e ver a sua paixão pelo Paris Saint-Germain. Kevin é um atleta inspirador, investidor e modelo universal, dentro e fora do campo. Estamos extremamente orgulhosos de sua ligação com a família Paris Saint-Germain pois compartilhamos os mesmos valores e a mesma visão. Esperamos fortalecer nossos laços e trabalhar em colaboração com Kevin para levar o melhor do esporte e do entretenimento aos fãs de todo o mundo”, disse o presidente do clube, Nasser Al Khelaifi, após a visita do jogador ao CT.

Lebron e Liverpool

Kevin Durant estaria seguindo uma ‘tendência’ se fosse adiante com a compra, visto que seu companheiro de seleção americana e grande estrela da NBA, LeBron James, é dono minoritário do Liverpool, da Inglaterra.

O ala-pivô norte-americano é duas vezes campeão da NBA, em 2017 e 2018, sendo eleito o melhor jogador das finais em ambas as ocasiões. Além disso, ele foi selecionado como All-Star em 14 temporadas (de 2010 a 2019 e de 2021 a 2024).

A notícia Astro da NBA deverá se tornar acionista minoritário de clube europeu foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.