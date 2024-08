Quem é Soufiane Rahimi, artilheiro do futebol masculino na Olimpíada de Paris (Soufiane Rahimi, atacante de Marrocos nos Jogos Olímpicos de Paris)

Os gols de Soufiane Rahimi levaram a seleção masculina de futebol de Marrocos à medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O atacante balançou a rede oito vezes na competição, com destaque para os dois tentos na goleada por 6 a 0 sobre o Egito, que valeu a conquista do terceiro lugar.

Rahimi fez gols em todas as partidas da Olimpíada. Na estreia pelo grupo B, anotou os dois tentos da vitória por 2 a 1 em cima da duas vezes campeã Argentina. Também foi do camisa 9 o gol no revés por 2 a 1 para a Espanha, na semifinal do torneio em 2024.

Aos 28 anos, Soufiane Rahimi é um dos três atletas acima de 23 anos inscritos por Marrocos nos Jogos Olímpicos. Os outros dois são o goleiro Munir Mohamedi (36), que fez carreira por times da Espanha, Turquia e Arábia Saudita, e o lateral-direito Achraf Hakimi (26), astro do Paris Saint-Germain, da França, e grande nome do elenco marroquino.

Carrasco do Al-Hilal

O artilheiro da Olimpíada começará sua quarta temporada no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Ele ganhou notoriedade em abril ao contribuir para a derrubada da série de 34 vitórias do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Rahimi marcou três gols para sua equipe no triunfo por 4 a 2 sobre o clube de Neymar na semifinal da Liga dos Campeões da AFC 2023/24.

O Al Ain passou para a decisão e bateu o Yokohama Marinos, do Japão, por 6 a 3 no placar agregado (derrota por 2 a 1, na ida, e vitória por 5 a 1, na volta). Soufiane fez dois gols no segundo jogo e terminou o torneio como goleador máximo, com 13 tentos.

Desde que chegou ao Al Ain, Rahimi contabiliza 46 gols e 28 assistências em 108 partidas. No clube anterior, o Raja Casablanca, de Marrocos, foram 36 tentos e sete passes em 105 jogos. O atacante também representou a seleção principal de seu país, com sete gols em 20 presenças. Ele disputou a Copa Africana de Nações de 2021.

