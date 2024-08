crédito: No Ataque Internacional

Jogador do Cruzeiro homenageia campeão europeu que anunciou aposentadoria

Zagueiro titular do Cruzeiro, João Marcelo foi companheiro de posição de Pepe no Porto. Após o anúncio da aposentadoria do defensor, nesta quinta-feira (8/8), o defensor celeste fez uma homenagem nas redes sociais.

Pepe nasceu e cresceu no Brasil, mas se naturalizou português no início da carreira profissional. Pela Seleção Portuguesa, venceu e foi um dos destaques da Eurocopa de 2016. O ex-jogador de 41 anos também venceu as Ligas dos Campeões de 2015-16 e 2016-17 pelo Real Madrid.

“Parabéns pela sua carreira, capitão, (você) foi um exemplo dentro e fora de campo” João Marcelo, em post no Instagram

João Marcelo jogava no Porto antes de fechar com o Cruzeiro

Antes de chegar ao Cruzeiro, em agosto de 2023, João Marcelo atuava no Porto. O zagueiro oscilou entre o elenco principal e o time B dos Dragões. Sem espaço, foi emprestado e posteriormente vendido ao clube celeste.

Carreira de Pepe

Além de Porto e Real Madrid, Pepe defendeu profissionalmente Marítimo, de Portugal, e Besiktas, da Turquia. Ele fez categorias de base no Corinthians Alagoano.

