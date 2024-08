Paris 2024: França bate time de ex-técnico de Atlético e Cruzeiro e vai à final do futebol (Jogadores franceses comemoram gol sobre a Seleção do Egito)

A Seleção da França fez o dever de casa, venceu o Egito, mas não sem uma parcela de sofrimento. O time comandado pelo ex-atacante Thierry Henrry bateu a seleção africana por 3 a 1, mas a vitória foi assegurada apenas na prorrogação. A partida, disputada em Lyon, terminou empatada por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Os franceses vão encarar a Espanha, que garantiu a vaga na decisão do ouro ao vencer o Marrocos por 2 a 1, no Estádio Orange Velodrome, em Marseille. O jogo foi marcado por uma invasão inusitada de campo – um homem entrou no gramado e “marcou” um gol, levando os torcedores ao êxtase.

França e Espanha vão decidir o título olímpico na sexta-feira (9/8), às 13h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris.

As duas seleções buscam o bicampeonato. Enquanto os franceses ganharam a medalha de ouro nos Jogos de Los Angeles 1984, os espanhóis foram campeões em casa, na edição de Barcelona 1992

Disputa do bronze na Olimpíada 2024

Já o Egito, comandado pelo ex-técnico de Atlético e Cruzeiro Rogério Micale, vai disputar o bronze contra o Marrocos, na quinta-feira (8/8), às 12h (de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes.

Rogério Micale busca sua segunda medalha olímpica. Ele comandou a Seleção Brasileira na conquista do ouro nos Jogos do Rio 2016, no primeiro título do futebol do Brasil na história dos Jogos.

