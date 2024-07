Alvo do Cruzeiro deve dar lugar a Neymar e ficar livre no mercado em agosto

Alvo do Cruzeiro no mercado, um jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, deve deixar o clube em agosto e dar lugar a Neymar.

Esse jogador é o atacante Michael, de 28 anos. Ainda em junho, a reportagem de No Ataque apurou que o Cruzeiro tem interesse em contratá-lo para a sequência da temporada. Agora, a imprensa arábe repercute uma informação sobre o atleta que pode instigar os torcedores do time celeste.

De acordo com jornalistas sauditas, Michael deve ficar livre no mercado depois de disputar a Supercopa da Arábia Saudita, que terminará no dia 17 de agosto. Ele teria feito um acordo com o Al-Hilal para encerrar o seu vínculo com o clube, dessa forma, daria lugar a Neymar, que voltará a jogar em breve após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo.

Sendo assim, Neymar ocuparia a vaga de jogador estrangeiro no Al-Hilal que hoje pertence a Michael. O atacante, por sua vez, teria mais facilidade para negociar uma transferência com o Cruzeiro ou outro clube brasileiro.

“O fim do relacionamento do Al-Hilal com o brasileiro Michel ocorrerá logo após o término da Supercopa, que será sua última participação após acertar a saída. O jogador pagará uma quantia em dinheiro pelos meses restantes de seu contrato e se transferirá para um dos clubes da liga brasileira”, escreveu o profissional árabe.

