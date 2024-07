Cruzeiro x Boca Juniors: jornal Olé classifica confronto como ‘picante’ (Olé noticia histórico entre Boca Juniors e Cruzeiro)

O jornal Olé, da Argentina, classificou como “picante” o duelo entre Cruzeiro e Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O diário argentino destaca que é longa a história de rivalidade entre os clubes.

“Com o Cruzeiro, o Boca tem uma história que começou na final da Libertadores de 1977, decidida em favor do time de Toto Lorenzo no terceiro jogo, em Montevidéu”, iniciou o jornal.

“Depois, houve cruzamentos na Copa Master de 1992, na Libertadores de 1994, nas Supercopas de 1996 e 1997, e novamente na Libertadores de 2008 e 2018, ambas com classificação xeneize. No total, foram seis vitórias do Boca, quatro empates e quatro derrotas”, acrescentou.

Datas da Sul-Americana

Os jogos entre Cruzeiro e Boca Juniors serão disputados nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. As datas exatas e os horários serão divulgados pela Conmebol nos próximos dias.

Por ter tido melhor campanha do que o Boca Juniors no torneio, o Cruzeiro definirá sua classificação no Mineirão. A partida de ida do duelo será na Bombonera.

