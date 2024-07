Real Madrid define data para apresentação de Endrick (Endrick jogou a Copa América 2024)

O Real Madrid anunciou na manhã desta sexta-feira (19/7) que a apresentação do atacante Endrick será realizada no próximo dia 27, às 7h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Após o evento, o jovem, que completa 18 anos neste domingo, ainda falará com a imprensa no local.

Comunicado Oficial: presentación de Endrick.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 19, 2024

Antes da apresentação, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, receberá o jovem revelado pelo Palmeiras no CT do clube, onde o atleta irá assinar um contrato de seis temporadas com o time merengue, até 2030.

A equipe espanhola também deve revelar o número do centroavante nos próximos dias. Endrick já aparece entre os jogadores do elenco no site oficial do clube, porém ainda sem a numeração. Entre as opções disponíveis estão 12, 16 e 24. Em seus primeiros jogos pelo profissional do Palmeiras, o atacante utilizou o número 16.

Com a chegada de Endrick, o Real Madrid terá quatro brasileiros em seu elenco, que já conta com o zagueiro Éder Militão e os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo.

A notícia Real Madrid define data para apresentação de Endrick foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.