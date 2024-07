crédito: No Ataque Internacional

Athletico-PR empata com Cerro Porteño em partida de ida dos playoffs da Sul-Americana (Athletico-PR empatou com o Cerro Porteño por 1 a 1)

Nesta quinta-feira (18/7), pela partida de ida dos playoffs da Sul-Americana, o Athletico-PR empatou com o Cerro Porteño por 1 a 1, no Estádio General Pablo Rojas, no Paraguai. O gol do time brasileiro foi marcado por Christian, enquanto Miguel Ángel balançou a rede para os mandantes.

Com o resultado, o Furacão terá que superar o adversário com uma simples vitória para conquistar a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis. O Athletico ficou um ponto atrás do Sportivo Ameliano na Sul-Americana, enquanto o Cerro Porteño, que estava na Libertadores, acabou em terceiro de seu grupo. Assim, foi eliminado e briga por uma vaga nas eliminatórias da Sul-Americana. Quem avançar, enfrenta o Belgrano-ARG.

Antes do duelo de volta, que acontece na próxima quinta-feira, às 21h30, o Furacão entra em campo no domingo, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. A partida será disputada às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. Já o Cerro Porteño só retorna aos gramados para a decisão.

O jogo

O placar foi aberto pelo Cerro Porteño, aos 33 minutos da etapa inicial. Depois de receber o passe de Derlis Rodríguez, Miguel Ángel achou espaço e finalizou no canto direito, sem chances de defesa para Léo Linck.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Diego Churín teve a chance de ampliar com um pênalti. No entanto, o atleta exagerou na força e isolou a cobrança.

O Athletico reagiu na etapa final, com Christian. Aos 24 minutos, o jogador aproveitou o cruzamento milimétrico de Canobbio e, de cabeça, igualou o marcador.

Assim como o time paraguaio, o Athletico também teve um pênalti a seu favor. Porém, o goleiro Jean, ex-São Paulo, acertou o canto que Fernandinho escolheu e fez a defesa.

