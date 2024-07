Ex-jogador hispano-brasileiro integrará comissão técnica no Barcelona (Thiago fez 100 jogos pelo Barcelona)

O Barcelona confirmou nesta quarta-feira (17/7) a integração de Thiago Alcântara na comissão técnica do alemão Hansi Flick. O espanhol anunciou sua aposentadoria dos gramados nos últimos dias e já conversava com o clube catalão havia cerca de dois meses. A ideia do Barça é que Thiago fique durante o verão europeu (junho até setembro) e ganhe experiência com o staff de Flick.

@Thiago6 está de volta ao Barça para seguir com a sua formação como técnico.

O Barcelona entende que a adição de Thiago ao cotidiano do clube será benéfica para a relação entre a comissão de Flick e os jogadores. O ex-atleta já trabalhou com o treinador alemão no Bayern de Munique e, portanto, conhece as táticas e métodos do técnico.



Além disso, Thiago foi revelado pelo Barcelona e conhece a cultura do clube. O ex-jogador atuou na equipe catalã de 2011 até 2013 e depois se transferiu para o Bayern. O espanhol estará presente na pré-temporada do Barça, que acontecerá nos Estados Unidos.



Thiago Alcântara disputou 487 partidas durante s sua carreira. O espanhol de 33 anos teve passagens por grandes clubes da Europa, como Barcelona, Bayern de Munique e Liverpool, onde se aposentou. Além disso, ele venceu a Liga dos Campeões duas vezes, em 2011 e 2020.

