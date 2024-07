Ex-Atlético e Cruzeiro é contratado para ser técnico da base do Barcelona (Belletti foi jogador do Barcelona)

O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira (15/7), que Belletti será o novo técnico do Juvenil A, equivalente ao sub-19 do time. Ele estava como assistente no Barça Atlétic, equipe filial do clube da Catalunha, e contará com a ajuda do assistente Fran Sánchez neste desafio.

De acordo com o jornal espanhol Sport, o ex-jogador não possui licença e o responsável por assinar as atas federativas será Fran Sánchez. Ele será o primeiro comandante brasileiro da história do clube.

O grupo de jogadores não chega a ser uma novidade para Belletti, já que ocupou o cargo de assistente técnico na temporada passada até as férias de Natal. Após o fim da carreira como jogador, ele já acumulou outras duas experiências.

O ex-lateral já foi assistente técnico do Cruzeiro e técnico do São Paulo sub-20. O ex-jogador teve passagem de destaque no Barcelona.

Em 103 jogos, Belletti marcou um gol, que deu o título da segunda Liga dos Campeões para o Barça. Chelsea, Villareal, São Paulo, Fluminense, Atlético-MG e Cruzeiro foram outros clubes defendidos por ele.

