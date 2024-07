crédito: No Ataque Internacional

Conheça o condomínio luxuoso onde Neymar comprou terreno (Condomínio Jardim Pernambuco, no Leblon)

Neymar comprou um terreno avaliado em R$ 20 milhões, segundo o Extra. Localizado no Alto Leblon, no Rio de Janeiro, o Condomínio Jardim Pernambuco tem cerca de 150 imóveis, heliponto, natureza exuberante e vigilância 24 horas. Além disso, fica a cinco minutos de caminhada da praia do Leblon.

Tem mais! Alguns imóveis do local tem até 15 vagas de garagem, sauna, piscina semiolímpica e churrasqueira.

No total, atualmente, o condomínio tem 10 casas à venda. Uma delas é um quadriplex de 644 metros quadrados, avaliado em R$ 11,5 milhões, com piscina do quintal ao interior da casa.

O condomínio também abriga a mansão mais cara do Brasil, avaliada em R$220 milhões. “O Jardim Pernambuco é considerado o endereço mais renomado e caro da cidade do Rio de Janeiro.”

“Suas 150 mansões ficam situadas ao longo de seus 10 terrenos, destacando-se, principalmente, por suas belas arquiteturas, além de proporcionar uma excelente qualidade de vida”, enaltece o site oficinal do condomínio.

No quesito segurança, há câmeras em todas as ruas e cerca de 80 funcionários responsáveis pela fiscalização, ronda constante e monitoramento de acesso.

