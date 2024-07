Neymar entra com ação contra sósia que tem milhões de seguidores no Instagram

Neymar entrou com uma ação para que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) impeça que um sósia dele registre o nome ‘Sósia do Ney’. A informação foi divulgada pela coluna Veja Gente, da revista Veja, nesta quinta-feira (11/7).

Eigon Oliver, o sósia de Neymar, tem mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram.

Ele já participou de ações publicitárias com o craque do Al-Hilal e da Seleção Brasileira.

O sósia também participou de programas da Rede Globo e foi dublê de Neymar em cerca de 20 comerciais.

O perfil oficial do Eigon no Instagram está como ‘Sósia do Ney’, termo no qual Neymar tenta impedir o uso como marca comercial.

