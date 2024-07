Colômbia goleia Panamá com show de James Rodríguez e avança na Copa América (Com a vitória, a Colômbia avançou às semifinais da Copa América)

A Colômbia goleou o Panamá na noite deste sábado (6/7), por 5 a 0, nas quartas de final da Copa América. A partida foi disputada no University of Phoenix Stadium, em Glendale, nos Estados Unidos.

Brilharam as estrelas de James Rodríguez, do São Paulo e de Richard Ríos, do Palmeiras. O meia do Tricolor marcou um gol e deu duas assistências, enquanto o atleta do Verdão fez o quarto tento colombiano. Luis Díaz, Córdoba e Borja fizeram os outros gols dos colombianos

Com a vitória, a Colômbia avançou às semifinais da Copa América e agora aguarda o vencedor entre Uruguai e Brasil, que duelam neste sábado, às 22h (de Brasília).

Os gols da partida

A Colômbia foi dominante do início ao fim. Aos oito minutos do primeiro tempo, Córdoba subiu mais alto no escanteio e cabeceou para o fundo das redes. Aos 14, após jogada de Luis Díaz, Jhon Arias dividiu a bola com o goleiro Mosquera e sofreu pênalti. Na cobrança, James Rodríguez ampliou para a Colômbia. Na reta final da primeira etapa, James Rodríguez cobrou falta rápida e lançou Luis Díaz, que de cobertura marcou o terceiro dos colombianos.

Aos 25 minutos do segundo tempo, Richard Ríos, do Palmeiras, arriscou de fora da área e acertou o canto do goleiro Mosquera para fazer o quarto da Colômbia. No último lance do jogo, Miguel Borja cobrou pênalti e fechou a goleada.

