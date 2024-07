crédito: No Ataque Internacional

Jogador de seleção morre quatro meses após parada cardíaca durante partida (Ahmed Refaat sofreu uma parada cardíaca em março)

Ahmed Refaat morreu neste sábado (6/7) aos 31 anos. O jogador do Modern Future, da primeira divisão do Egito, e da seleção egípcia não resistiu a uma “deterioração acentuada do seu estado de saúde” após parada cardíaca sofrida durante um jogo da liga em março.

Em comunicado, o clube egípcio informou a morte do atleta. “O Modern Future FC anuncia a morte de Ahmed Refaat, jogador da equipe principal e da seleção egípcia, em resultado de uma deterioração acentuada do seu estado de saúde”, diz a nota.

O time, no entanto, não deu detalhes sobre a circunstância da morte.

Parada cardíaca em campo

Ahmed Refaat sofreu uma parada cardíaca no dia 11 de março. O jogador esteva em campo na partida entre seu clube, o Modern Future, e o Al Ittihad. Na ocasião, o jogador entrou para substituir um colega de time aos 60 minutos do cronômetro.

No entanto, após 28 minutos, passou mal. Ahmed Refaat desmaiou e teve uma parada cardíaca de mais de uma hora. A partida foi paralisada e o jogador levado ao hospital Zamzam, onde foi reanimado após algumas tentativas sem sucesso.

O jogador recebeu alta em abril e seguia em tratamento. Ele usava um marca-passo.

Refaat jogava pelo Modern Future desde outubro de 2021. Sua estreia pela seleção egípcia também ocorreu no mesmo ano. Representando seu país, fez cinco jogos.

