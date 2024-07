crédito: No Ataque Internacional

Metade dos pênaltis batidos contra goleiro herói de Copa do Mundo não entram (Dibu Martínez foi crucial para Argentina se classificar na Copa América)

Herói da Argentina na Copa do Mundo de 2022, Emiliano ‘Dibu’ Martínez brilhou na classificação da seleção alviceleste para as semifinais da Copa América e aumentou o bom desempenho com a camisa dos “hermanos” em pênaltis. Apenas 12 das 24 cobranças contra o goleiro argentino terminaram em gols.

Dibu defendeu nove cobranças pela Argentina – oito delas em disputas por pênaltis, incluindo as duas contra o Equador, nessa quinta-feira (5/7), pelas quartas de final da Copa América. A partida ficou empatada em 1 a 1 e foi vencida pela seleção alviceleste por 4 a 3 nas penalidades.

Outros dois pênaltis batidos contra Martínez pela seleção acertaram a trave, e um foi para fora – o volante Tchouaméni, da Seleção Francesa, mandou à direita do gol na disputa de pênaltis da final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Mbappé foi o único a enfrentar Dibu mais de uma vez nas penalidades. O atacante francês do Real Madrid tem 100% de aproveitamento contra o goleiro. O atacante francês marcou três vezes de pênalti na final do Mundial de 2022 – duas no tempo regulamentar e uma na disputa de pênaltis.

Os pênaltis defendidos por Dibu Martínez

Arturo Vidal – Argentina 1 x 1 Chila – Copa América de 2021 (tempo regulamentar)

Davinson Sánchez – Argentina 1 x 1 Colômbia – Copa América 2021 (disputa por pênaltis)

Yerri Mina – Argentina 1 x 1 Colômbia – Copa América 2021 (disputa por pênaltis)

Edwin Cardona – Argentina 1 x 1 Colômbia – Copa América 2021 (disputa por pênaltis)

Virgil Van Dijk – Argentina 2 x 2 Holanda – Copa do Mundo 2022 (disputa por pênaltis)

Steven Berghuis – Argentina 2 x 2 Holanda – Copa do Mundo 2022 (disputa por pênaltis)

Kingsley Coman – Argentina 3 x 3 França – Copa do Mundo 2022 (disputa por pênaltis)

Ángel Mena – Argentina 1 x 1 Equador – Copa América 2024 (disputa por pênaltis)

Alan Minda – Argentina 1 x 1 Equador – Copa América 2024 (disputa por pênaltis)

