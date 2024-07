Fotos de Lionel Messi com Lamine Yamal ainda bebê viralizam; veja (Lionel Messi e o então bebê Lamine Yamal )

Joia do Barcelona, Lamine Yamal teve um encontro ainda bebê com o astro Lionel Messi. As fotos em que o craque argentino interage com o atacante espanhol, então com apenas seis meses de idade, viralizaram nesta sexta-feira (5/7).

As fotos foram publicadas nas redes sociais pelo pai de Lamine Yamal. “O início de duas lendas”, escreveu Mounir Nasroui na postagem.

O encontro de Messi, então jogador do Barcelona, com o bebê Lamine Yamal fez parte de uma campanha do jornal espanhol Sport. As fotos fazem parte do calendário solidário no qual jogadores do Barcelona participaram há 17 anos.

Lionel Messi e Lamine Yamal no Barcelona

Destaque da Seleção Espanhola na atual edição da Eurocopa, Lamine Yamal recusou as comparações com Lionel Messi, maior jogador da história do Barcelona.

“São comparações que as pessoas fazem por si sós. Afinal, ponta direita, esquerdo, que cai para dentro… A primeira pessoa que vem à cabeça é Messi, é normal, mas não há quem se possa comparar a ele. Tento jogar o meu jogo e sem pressão, é aproveitar. Sempre disse que o melhor da história é Leo Messi, mas quem eu gostava de ver era o Neymar”, disse o jogador.

