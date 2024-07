Diogo Costa brilha, e Portugal avança às quartas da Euro após vitória sobre Eslovênia (Na disputa de pênaltis, goleiro Diogo Costa defendeu as três cobranças da Eslovênia e classificou Portugal às quartas de final da Eurocopa)

Com brilho de Diogo Costa, Portugal despachou a Eslovênia e se classificou às quartas de final da Eurocopa nesta segunda-feira (1º/7), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt. Após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, o goleiro, que já havia salvado a equipe anteriormente, defendeu três cobranças de pênaltis na partida pelas oitavas. O 3 a 0 garantiu os portugueses na próxima fase.

Cristiano Ronaldo perdeu pênalti ao longo do confronto, lance que o deixou bastante abalado. O camisa 7 chorou no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo da prorrogação. Posteriormente, abriu a disputa de pênaltis e converteu a segunda cobrança na partida.

Agora, Portugal tem pela frente a França. O jogo pelas quartas de final está marcado para esta sexta-feira (5/7), às 16h (de Brasília), no Volksparkstadion, em Hamburgo.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo grande desempenho português. Apesar disso, os lusos não encontraram o caminho do gol. O chute do volante João Palhinha representou a melhor chance – já no terceiro minuto de acréscimo, logo antes do intervalo.

No segundo tempo, o domínio português foi ainda mais evidente, mas a seleção não conseguiu transformar o desempenho em gols. Portugal viu duas boas chances de Cristiano Ronaldo serem defendidas pelo goleiro Oblak, do Atlético de Madrid.

No primeiro tempo da prorrogação, aos 15 minutos, Diogo Jota foi derrubado na área e deu esperança para a Seleção Portuguesa. Cristiano Ronaldo, que havia marcado os últimos 13 pênaltis cobrados pela seleção, foi para a bola e parou em Oblak novamente. O goleiro esloveno pulou bem e defendeu a bola de Cristiano, que ainda bateu na trave antes de sair.

Na disputa por pênaltis, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva fizeram para Portugal, enquanto Ilicic, Balkovec e Verbic perderam para a Eslovênia, todos com defesas de Diogo Costa.

