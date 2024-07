Primeiro jogo da Copa América com arbitragem 100% feminina terá presença de brasileiras (Edina e Neuza já fizeram história nesta edição da Copa América ao se tornarem as primeiras mulheres a integrarem o quadro de arbitragem de uma partida pelo torneio)

Bolívia e Panamá se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa América nesta segunda-feira (1º/7), a partir das 22h, em jogo histórico. Pela primeira vez, uma partida da competição terá a equipe de arbitragem composta 100% por mulheres. Duas são brasileiras: Edina Alves (FIFA-SP) comandará a arbitragem em campo, enquanto Neuza Back (FIFA-SP) será uma das assistentes.

Ao lado das duas brasileiras, atuarão na partida a colombiana Mary Blanco, as estadunidenses Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt e a nicaraguense Tatiana Guzmán.

No futebol brasileiro, a equipe de arbitragem composta apenas por mulheres já foi implementada. Em 29 de julho de 2023, o jogo entre Ituano e Tombense, pela Série B do Campeonato Brasileiro, que ocorreu no Estádio Novelli Júnior, em Itu, foi apitado por Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE), com as assistentes Maira Mastelia Moreira (RS) e Vanessa Santos Azevedo (SE).

Marianna Nanni Batalha (SP) atuou como quarta árbitra e Simone Xavier de Paula (RJ), assessora. Quem comandou a cabine do VAR foi Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC), ao lado de Lilian Silva Fernandes Bruno (RJ) e Silvia Regina de Oliveira (SP).

Na Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira partida com esta configuração foi o duelo entre Internacional e Atlético-GO, disputado no Beira-Rio, no dia 28 de abril de 2024. A equipe contou com dez mulheres.

Edina Alves Batista (FIFA-SP) apitou, com Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP) de assistentes. Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE) foi a quarta árbitra, e Simone Xavier de Paula e Silva (RJ) atuou como assessora. O VAR teve Daiane Muniz (FIFA-SP), Amanda Pinto Matias (SP) e Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC). Regildenia de Holanda Moura (RJ) integrou a equipe na função de observadora, e Nayara Pereira dos Santos (RJ), a quality manager.

