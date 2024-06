México x Equador: onde assistir, escalações, arbitragem (México e Equador disputam uma vaga nas quartas de final da Copa América)

México e Equador fazem partida decisiva neste domingo (30/6), às 21h, no Phoenix Stadium, no Arizona, pela terceira rodada do Grupo B da Copa América. Veja onde assistir ao vivo, prováveis escalações e mais informações.

As duas seleções estão com três pontos. A que vencer, se classifica. Em caso de empate, a vaga é dos equatorianos, que têm melhor campanha.

A outra partida da última rodada do Grupo B também está marcada para este domingo, às 21h. A Venezuela joga por um empate para garantir o primeiro lugar. Já a eliminada Jamaica tenta se despedir com um bom resultado.

México x Equador: onde assistir

Na TV fechada, o SporTV transmite o confronto entre México e Equador.

Como está o México

Como somente a vitória interessa, o técnico Jaime Lozano, sob pressão no cargo, deve escalar um México focado no ataque, apostando no trio Antuna, Quiñones e Santiago Giménez. O treinador tinha apenas uma dúvida na escalação. O zagueiro Cesar Montes saiu machucado diante da Venezuela, mas se recuperou a tempo para este jogo decisivo e formará dupla com Vasquez.

Como está o Equador

O técnico Félix Sánchez Blas terá a volta de um jogador importante, o atacante Enner Valencia. O goleador que defende o Internacional foi expulso na partida de estreia contra a Venezuela e cumpriu suspensão no jogo com a Jamaica. Ele formará dupla com o menino-sensação Kendry Páez. O jovem de 17 anos fez um gol contra a Jamaica e se tornou o mais jovem a marcar na história da Copa América.

Assim, a única dúvida na escalação é o apoiador Mosés Caicedo. Ele sente dores musculares e pode ser poupado, começando no banco. Caso isso ocorra, Gruezo pode ser a opção.

México x Equador: prováveis escalações

México: Julio González; Jorge Sánchez, Cesar Montes, Vasquez e Artega; Romo, Rodríguez e Chaves; Antuna, Quiñones e Santiago Giménez.

Técnico : Jaime Lozano

Equador: Domínguez; Preciado, Félix Torres, Pacho e Hincapié; Caicedo (Gruezo), Alan Franco, Yeboah, Sarmiento e Kendry Páez; Enner Valencia.

Técnico: Félix Sánchez Blas

México x Equador: arbitragem

Árbitro : Mario Escobar (GUA)

: Mario Escobar (GUA) Auxiliares : Luis Ventura (GUA) e Brooke Mayo (EUA)

: Luis Ventura (GUA) e Brooke Mayo (EUA) VAR: Silvio Trucco (ARG)

