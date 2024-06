crédito: No Ataque Internacional

Condições climáticas forçam paralisação de Alemanha x Dinamarca pela Euro (Raios atingiram os arredores do Signal Iduna Park)

A partida entre Alemanha e Dinamarca, pelas oitavas de final da Eurocopa 2024, disputada neste sábado (29/6), teve de ser suspensa por alguns minutos em função de uma tempestade que atingiu Dortmund, na Alemanha, onde fica o Signal Iduna Park, palco do confronto.

Aos 35 do primeiro tempo, o jogo foi paralisado pelo árbitro inglês Michael Oliver. A transmissão mostrou uma série de relâmpagos que atingiram os arredores do estádio. Pouco tempo depois, começou a chover granizo.

Com a interrupção, as equipes se dirigiram ao vestiário. No momento em que o jogo foi paralisado, o placar mostrava 0 a 0.

Cerca de 20 minutos depois, os atletas retornaram ao gramado para fazerem um novo aquecimento e recomeçar a partida.

