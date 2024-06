Panamá surpreende e derrota Estados Unidos na Copa América (César Blackman e José Fajardo marcaram os gols do Panamá na vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos)

Estados Unidos e Panamá se enfrentaram nesta quinta-feira (27/6), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo C da Copa América. Melhor para os panamenhos, que surpreenderam e derrotaram os anfitriões por 2 a 1. O norte-americano Balogun abriu o marcador, mas César Blackman e José Fajardo viraram o jogo.

Com o resultado negativo, os donos da casa perderam a chance de se classificar antecipadamente às quartas de final. Agora, correm risco de não avançar ao mata-mata. A seleção está estacionada na vice-liderança, com três pontos. Precisa, portanto, vencer o Uruguai na última rodada para não depender de outros resultados.

Já o Panamá, que conquistou o primeiro triunfo, aparece em terceiro, com três pontos, por conta do saldo de gols inferior.

Próximos jogos

Os Estados Unidos fecham a fase de grupos contra o Uruguai. A partida está marcada para esta segunda-feira (1º/7), às 22h (de Brasília), no Arrowhead, em Kansas City. O Panamá duela com a Bolívia no mesmo dia e horário, no Orlando City Stadium.

O jogo

O Panamá começou assustando com uma bicicleta de Bárcenas por cima do gol, logo aos dois minutos.

Aos seis, o americano Richard aproveitou o cruzamento de Pulisic e cabeceou para uma linda defesa de Mosquera. Na sobra, o zagueiro Ream ajeitou para McKennie, que completou para o fundo das redes. No entanto, o defensor, no momento da assistência, estava em posição irregular.

Aos 18 minutos, Weah atingiu o adversário com força excessiva. Assim, o VAR chamou o árbitro, que revisou o lance e expulsou o camisa 21.

Mesmo com um a menos, Robinson fez a devolução para Balogun na entrada da área. O jogador não desperdiçou a oportunidade e acertou um lindo chute no ângulo esquerdo de Mosquera.

Porém a seleção do Panamá reagiu rapidamente. Apenas quatro minutos depois, César Blackman tentou a finalização da entrada da área, mas foi travado. No entanto, o jogador tentou pela segunda vez e acertou um bonito chute no canto direito de Turner, igualando o marcador.

Aos 38, os panamenses conseguiram a virada com José Fajardo. O atleta recebeu de Ayarza e finalizou no alto da meta, sem chances de defesa.

A notícia Panamá surpreende e derrota Estados Unidos na Copa América foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.