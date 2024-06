Histórico! Geórgia vence Portugal e vai às oitavas da Euro pela primeira vez (Time da Geórgia comemora gol na Eurocopa)

A seleção da Geórgia venceu Portugal por 2 a 0 nesta quarta-feira (26) pelo terceiro jogo da fase de grupos da Eurocopa. A partida foi realizada na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen.

Kvaratskhelia e Mikautadze marcaram para a Geórgia. De pênalti, Mikautadze chegou a três gols na Euro e agora lidera a artilharia da edição.

Mesmo com a derrota, Portugal já estava classificado para as oitavas de final. O técnico Roberto Martínez optou por um time misto com apenas Diogo Costa e Cristiano Ronaldo do time considerado titular iniciando a partida.

A Geórgia terminou em terceiro, mas avançou para a próxima fase. A Turquia, que venceu a Tchéquia, ficou com o segundo lugar do grupo F.

Como foi o jogo

Os portugueses entraram em campo com a classificação e o primeiro lugar garantidos. A ideia do técnico espanhol Roberto Martínez foi dar ritmo aos reservas, com Pedro Neto, João Félix e Francisco Conceição aproveitando melhor a oportunidade.

A Geórgia dependia da vitória para garantir a sobrevivência e arrancou um gol relâmpago. Portugal acabou dominando a partida durante o primeiro tempo, mas empilhou finalizações para fora ou muito bem defendidas por Mamardashvili. Cristiano Ronaldo teve mais de uma oportunidade para marcar e chegar a um novo recorde, mandando por cima do gol em sua principal chance da partida.

António Silva mal. O zagueiro cometeu erros individuais nos dois lances que originaram os gols adversários: primeiro entregando a bola no meio de campo, e depois causando a penalidade.

Gols e lances importantes

1×0: Com apenas dois minutos de jogo, António Silva errou na troca de passes no meio de campo e Mikautadze aproveitou para puxar contra ataque com Kvaratskhelia. O atacante do Napoli não desperdiçou e finalizou de perna esquerda para o fundo do gol



Mikautadze tomou pouca distância para finalizar no canto esquerdo de Diogo Costa. O goleiro português caiu para o lado certo, mas não chegou a tempo O nome do jogo: Aos 46 do segundo tempo, Semedo chutou cruzado à queima roupa e Mamardashvili evitou mais um gol português.

Geórgia 2 x 0 Portugal

Estádio: Veltins-Arena, em Gelsenkirchen

Veltins-Arena, em Gelsenkirchen Árbitro: Sandro Schärer

Sandro Schärer Assistentes: Stefan Lupp e Bekim Zogaj

Stefan Lupp e Bekim Zogaj VAR: Fedayi San

Fedayi San Cartões amarelos: Cristiano Ronaldo, Pedro Neto, Ruben Neves; Mekvabshvili

Cristiano Ronaldo, Pedro Neto, Ruben Neves; Mekvabshvili Cartões vermelhos: nenhum

nenhum Gols: Kvaratskhelia, Mikautadze

Kvaratskhelia, Mikautadze GEÓRGIA

Mamardashvili; Kakabadze, Gvelesiani (Kvirkvelia), Kashia, Dvali e Lochoshvili (Tsitaishvili); Kochorashvili (Mekvabishvili), Chakvetadze e Kiteishvili; Kvaratskhelia (Davitashvili) e Mikautadze. Técnico: Willy Sagnol

Mamardashvili; Kakabadze, Gvelesiani (Kvirkvelia), Kashia, Dvali e Lochoshvili (Tsitaishvili); Kochorashvili (Mekvabishvili), Chakvetadze e Kiteishvili; Kvaratskhelia (Davitashvili) e Mikautadze. Willy Sagnol PORTUGAL

Diogo Costa; António Silva (Semedo), Danilo Pereira e Gonçalo Inácio; Dalot, Palhinha (Ruben Neves), João Neves (Matheus Nunes) e Pedro Neto (Diogo Jota); Francisco Conceição, João Félix e Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos). Técnico: Roberto Martinez

A notícia Histórico! Geórgia vence Portugal e vai às oitavas da Euro pela primeira vez foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.