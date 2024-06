crédito: No Ataque Internacional

Carma? Croácia leva empate no fim pela 2ª vez na Euro, e brasileiros comemoram

Carma? Croácia leva empate no fim pela 2ª vez na Euro, e brasileiros comemoram (Modric e Brozovic lamentaram o empate com a Itália na Euro)

Para os torcedores do Brasil que são rancorosos, o troco foi dado, mesmo à distância. Uma espécie de “carma”. Um ano e meio após eliminar a Seleção Brasileira das quartas de final da Copa do Mundo com um gol restando apenas quatro minutos para o fim da prorrogação, a Croácia sofreu empate nos acréscimos em duas partidas diferentes. Sem vencer nenhum jogo, a seleção está virtualmente eliminada da Euro 2024.

Nesta segunda-feira (24/6), a equipe liderada por Luka Modric estava vencendo a Itália até o minuto 53 da etapa final, quando Mattia Zaccagni marcou um golaço e empatou o jogo por 1 a 1 em Leipzig. E isso não foi uma novidade na campanha croata na Eurocopa. Na quarta-feira (19/6), a Albânia marcou com Gjasula aos 49 do segundo tempo e empatou por 2 a 2 em Hamburgo.

Com os dois empates sofridos nos acréscimos e a derrota para a Espanha por 3 a 0 na estreia, a Croácia está praticamente eliminada da Eurocopa.

Apenas uma complicada combinação de resultados deixaria a seleção entre os quatro melhores terceiros colocados: Eslovênia e Sérvia devem ser derrotados por Inglaterra – esse por mais de três gols de diferença – e Dinamarca nesta terça-feira (25/6), respectivamente, e República Tcheca e Geórgia devem perder para Turquia e Portugal, respectivamente, na quarta-feira (26/6).

Brasileiros reagem ao empate da Croácia na Euro

A virtual eliminação croata, e os gols sofridos nos minutos finais das partidas levaram os brasileiros à celebração nas redes sociais.

Em 8 de dezembro de 2022, o Brasil estava vencendo a Croácia por 1 a 0 na prorrogação e garantindo vaga na semifinal da Copa do Mundo, mas, faltando quatro minutos, Bruno Petkovic empatou por 1 a 1. Nos pênaltis, os europeus venceram a Seleção por 4 a 2.

Por causa deste “carma”, torcedores brasileiros comemoraram os resultados negativos da Croácia na Eurocopa. Veja algumas reações abaixo.

Faltava 2 minutos contra a Albânia

Último lance do jogo contra a Itália levou o empate



A Croácia tá eliminada kkkkkkkkkkkkk



Muito triste com isso pic.twitter.com/fd1i5GKHrV — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) June 24, 2024

Croácia tomando gol nos acréscimos e sendo eliminada?



NOSSA, QUE PENA… pic.twitter.com/LqWBJTTyYw — EFFUT (@canaleffut) June 24, 2024

Croácia eliminada no último minuto da Eurocopa, certamente está pagando pela Copa de 2022.



Fico triste com uma notícia dessas KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/KOsLhJm1Pv — Ryan (@ryanspfc7) June 24, 2024

SIMPLESMENTE A CROACIA SENDO ELIMINADA NO ULTIMO LANCE DE JOGO COM UM GOLAÇO DA ITALIA



O FUTEBOL ACABA DE VINGAR O BRASIL! pic.twitter.com/3wo2uawFPW — ???????????????? (@legadaoscr) June 24, 2024

Croácia tomou empate da Itália aos 90+8’ e está ELIMINADA da Eurocopa



Eu fico triste! KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/f7xdzKLgqd — feitosafut (@feitosafut) June 24, 2024

Todo brasileiro está feliz em ver a Croácia ser eliminada da Euro no fim do jogo — Central do Italiano (@Centraldaitalia) June 24, 2024

que triste a Croácia tá eliminada da Euro pic.twitter.com/OKQvURD42A — vittor the creator (@vittorocriador) June 24, 2024

A CROÁCIA ELIMINADA FALTANDO 40 SEGUNDOS KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O KARMApic.twitter.com/Ne0RG6G46r — tr¡z (@hwangcrf) June 24, 2024

AINNNN GENTE A CROACIA ELIMINADA NOSSA MEUS SINCEROS FODASEEEE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/QwFY3N1w3K — Corinthians Depressão (@sccpdepressaoo) June 24, 2024

Croácia só foi eliminada pq empatou contra o MISTER SYLVINHO e sua Albânia!



O Mister fez o que Tite e o Brasil não fizeram… pic.twitter.com/OwsDCQp1h3 — Fred Vasquez (@FredRPVasquez) June 24, 2024

CROÁCIA ELIMINADA DA EURO NO ÚLTIMO MINUTO KKKKKKKK pic.twitter.com/EcYGUayvzc — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) June 24, 2024

GOL DA ITALIA NOS ACRÉSCIMOS



E A CROÁCIA É ELIMINADA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q PENA pic.twitter.com/JboDvsBZOJ — njdeprê – marlon (@njdmarlon) June 24, 2024

Croácia sendo eliminada depois dos 90 minutos num contra ataque? pic.twitter.com/T4EVsVvEgU — Arauto Futebolístico (@Arautodamassa) June 24, 2024

a croácia possivelmente eliminada depois de um gol no final do jogo, poxa que pena hein pic.twitter.com/7cOEqWc01U — bia (@anything4jjk) June 24, 2024

