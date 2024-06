Cantora confunde bordão de Cristiano Ronaldo com vaias, e torcedores reagem (Cristiano Ronaldo e a lendária camisa 7)

Para os portugueses, Cristiano Ronaldo está no sangue, nas veias e na cabeça dos torcedores quando veste a camisa da seleção. Referência de liderança e uma das maiores idolatrias do país, o jogador carrega ‘bordão’ de comemoração e é um grande veterano na Eurocopa. Quem parecia não saber muito bem disso é a cantora cubana Camila Cabello.

Neste fim de semana, a artista naturalizada estadunidense se apresentou no Rock In Rio Portugal. Durante o show, ela conversou com o público e mandou saudações para o craque da Seleção Portuguesa.

“Eu fiquei sabendo que vocês ganham o jogo ontem e talvez eu seja o amuleto da sorte de Portugal. E uma fã ontem me ensinou a falar algo em português: Parabéns Portugal e força, Cristiano Ronaldo”, falou no palco.

No sábado (22/6), Portugal venceu a Turquia por 3 a 0, pela fase de grupos da Euro e se classificou às oitavas de final da competição. O público presente, imediatamente, imitou a comemoração do craque, com o grito do famoso “SIU”. A cantora, contudo, achou que os fãs estavam vaiando.

“Não me vaiem. Ela me falou que vocês iam gostar disso. Então não me vaiem, vaiem aquela cachorra”, xingou Camila, em tom de brincadeira.

Nas redes sociais, os torcedores se divertiram com a confusão feita pela artista.

A nossa querida Camila Cabello meteu um “Força Cristiano Ronaldo” no SHOW dela



Plateia fez o “siuu” e ela achou que estavam vaiando ele e ficou puta pra caralho



essa mulher é sensacional kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/kEtgd9g3Fj — CR7 Brasil (@CR7Brasil) June 24, 2024

FAMOSOS: Camila Cabello confundiu bordão do Cristiano Ronaldo com vaias durante seu show no Rock in Rio Lisboa.



pic.twitter.com/EHYoiLiDKh — CHOQUEI (@choquei) June 24, 2024

FAMOSOS: Camila Cabello confundiu bordão do Cristiano Ronaldo com vaias durante seu show no Rock in Rio Lisboa.



pic.twitter.com/EHYoiLiDKh — CHOQUEI (@choquei) June 24, 2024

C: “Cristiano Ronaldo”



*público vaia*



C: “Oxe, vaiam a v4dia que me pediu para falar isso”



ESSA MULHER É O CÃO pic.twitter.com/P7oInRSwvq — Vinicius (@VINICAMILlZER) June 23, 2024

