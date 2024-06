Turquia supera Geórgia e vence partida de estreia na Euro pela primeira vez na história (Seleção Turca comemora gol em vitória contra Geórgia na Eurocopa)

A Turquia venceu a Geórgia por 3 a 1 nesta terça-feira (18/6) no Estádio Signal Iduna Park, pela primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa. Os três gols da Seleção Turca foram marcados por Mert Muldur, Arda Guler e Akturkoglu. Mikautadze marcou para a Geórgia.

Esta foi a primeira vitória da história da Turquia em uma estreia de Eurocopa. Com o triunfo, os turcos somam três pontos e assumem a liderança provisória do Grupo F. A Geórgia fica na última colocação, sem pontos ganhos.

A Geórgia volta a campo no próximo sábado (22/6) contra a República Tcheca, às 10h (de Brasília), no Volksparkstadion. Já a Turquia duela com a Seleção Portuguesa no mesmo dia, novamente no Signal Iduna Park, com início marcado para as 13h.

O jogo

A partida começou com um domínio claro da Seleção Turca. Aos 25 minutos, após cruzamento de Kadioglu bloqueado pela defesa da Geórgia, o lateral Mert Muldur acertou um bonito voleio da entrada da área, que pôs a Turquia na frente. Yildiz marcou outro três minutos depois, mas viu seu gol ser anulado por impedimento pelo VAR.

Com 32 minutos no relógio, Mikautadze recebeu de Kochorashvili e contou com os maus reflexos do goleiro para empatar para a Geórgia – foi o primeiro gol da história da Seleção Georgiana na Eurocopa.

Arda Guler, do Real Madrid, colocou a Turquia de novo na frente aos 20 minutos da segunda etapa. O atacante de 19 anos recebeu na faixa direita do campo e mandou um lindo chute colocado de fora da área, o que não deu chances de defesa para o goleiro Mamardashvili.

Em um final eletrizante de grande pressão georgiana, a equipe mandou bola na trave e viu um defensor turco tirar a bola de cima da linha logo em seguida. O goleiro da Geórgia foi para a área tentar empatar a partida, mas o ataque falhou, o que deixou Akturkoglu livre para correr e marcar o terceiro gol da Turquia, aos 52 minutos, dando números finais à partida.

