Cristiano Ronaldo bate recorde, Portugal marca no fim e vence República Tcheca na Euro (Cristiano Ronaldo comemora ao lado de Francisco Conceição, autor do gol da vitória de Portugal)

Portugal encarou a República Tcheca, nesta terça-feira, pela primeira rodada da Eurocopa, na Red Bull Arena, em Leipzig, Alemanha. Os portugueses estrearam na competição com vitória de virada por 2 a 1.

Com o resultado, Portugal soma os primeiros três pontos e assume a 2ª posição no grupo F, enquanto a República Tcheca fica na 3ª colocação. A Turquia, também com três pontos, lidera o grupo por conta do saldo de gols, e a Geórgia fica na lanterna da chave.

A partida marcou a sexta participação de Cristiano Ronaldo em Eurocopas. O craque português disputa o torneio pela sexta vez na carreira (2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024), superando o ex-goleiro espanhol Iker Casillas, que tem cinco participações.

Portugal volta a campo neste sábado (22/6), às 13h (de Brasília), diante da Turquia, no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund. A República Tcheca encara a Geórgia também neste sábado, às 10h, no Volksparkstadion, em Hamburgo.

O jogo

Os gols foram marcados apenas na segunda etapa. Vladimir Coufal tocou para Lukás Provod, que bateu de fora da área e marcou um golaço para abrir o placar, aos 17 minutos.

O empate português saiu aos 25 minutos, depois de Nuno Mendes escorar um cruzamento para o meio da área e Robin Hranac desviar contra o próprio gol. Diogo Jota chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento de Cristiano Ronaldo na jogada, aos 43 minutos.

A virada da Seleção de Portugal aconteceu já nos acréscimos. Francisco Conceição aproveitou a furada do zagueiro Hranac, que tentava afastar cruzamento, e marcou o gol da vitória aos 47 minutos.

