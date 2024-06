crédito: No Ataque Internacional

Cruzeiro e Atlético têm futuros reforços convocados pelo Paraguai para Copa América (Daniel Garnero, técnico do Paraguai)

A Copa América começa na próxima quinta-feira (20/6) e o Paraguai já tem a lista de jogadores que disputarão o torneio. Nesse sábado (15/6), o técnico Daniel Garnero anunciou os convocados. Entre eles, consta reforços de Cruzeiro e Atlético.

Um é volante: Fabrizio Peraldo, acertado com a Raposa. O jovem de 21 anos é uma promessa do futebol paraguaio e estava no Cerro Porteño.

O outro nome na lista de convocados é do zagueiro Júnior Alonso. Com história vitoriosa pelo Galo, o jogador de 31 anos estava no Krasnodar, da Rússia, e vestirá a camisa alvinegra novamente nesta temporada.

Os novos contratados dos timesmineiros ainda não são desfalques. Com a janela de transferência fechada, só poderão ser inscritos na abertura da próxima janela, em julho.

Confira a lista completa de convocados para defender o Paraguai:

Goleiros: Carlos Coronel (New York Red Bull -EUA), Alfredo Aguilar (Sportivo Luqueño), Rodrigo Morínigo (Libertad).

Zagueiros: Omar Alderete (Getafe-ESP), Fabián Balbuena (Dinamo Moscou-RUS), Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Junior Alonso (Krasnodar-RUS), Gustavo Velázquez (Newell's Old Boys-ARG).

Meio-campistas: Matías Rojas (Inter Miami-EUA), Richard Sánchez (América-MEX), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps-CAN), Mathías Villasanti (Gremio-BRA), Damián Bobadilla (São Paulo-BRA), Iván Ramírez (Libertad) , Matías Espinoza (Libertad), Néstor Giménez (Libertad), Hernesto Caballero (Libertad), Fabrizio Peralta (Cerro Porteño).

Atacantes: Ramón Sosa (Talleres-ARG), Miguel Almirón (Newcastle United-GBR), Julio Enciso (Brighton & Hove Albion-GBR) Alejandro Romero (Al Ain FC-Emirados Árabes Unidos), Adam Bareiro (San Lorenzo-ARG), Alex Arce (Liga Esportiva Universitária-ECU), Derlis González (Olimpia), Ángel Romero (Corinthians-BRA).

