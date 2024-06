A No Ataque Internacional 15/06/2024 12:42 compartilhe







Ronaldinho se justifica sobre 'abandono' da Seleção: 'Medianos' crédito: No Ataque Internacional Ronaldinho se justifica sobre 'abandono' da Seleção: 'Medianos' (Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador da Seleção Brasileira) Após a repercussão de seu comentário acerca do Brasil e de que não acompanharia a Seleção na Copa América, Ronaldinho Gaúcho se justificou. Neste sábado (15/6), o pentacampeão mundial compartilhou um trecho da entrevista ao jornalista Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, em suas redes sociais e elencou os motivos para "abandonar" a Amarelinha. Entre eles, o ex-meio-campista citou o elenco atual como "um dos piores dos últimos tempos" e declarou que a Seleção "não tem líderes de respeito, só jogadores medianos em sua maioria". "Falta amor à camisa, falta garra e o mais importante de tudo: futebol. Uma vergonha", disse. Confira a declaração na íntegra: "É isso aí galera, pra mim já deu. Esse é um momento triste pra quem gosta do futebol brasileiro. Fica difícil encontrar ânimo pra ver os jogos. Esse é talvez um dos piores times dos últimos anos, não tem líderes de respeito, só jogadores medianos em sua maioria." "Acompanho futebol desde criancinha, muito antes de pensar em me tornar jogador, e eu nunca vi uma situação tão ruim como essa. Falta amor à camisa, falta garra e o mais importante de tudo: futebol. Repito: nosso desempenho tem sido uma das piores coisas que já vi. Uma vergonha." "Por isso, declaro aqui o meu abandono. Não vou assistir a nenhum jogo da Conmebol Copa América, e nem comemorar nenhuma vitória."

O Brasil faz parte do Grupo D da Copa América, juntamente com Costa Rica, Colômbia e Paraguai. A estreia será contra os costarriquenhos, em 24 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. O duelo está marcado para começar às 22h.

No último teste antes da Copa América, em amistoso contra os Estados Unidos, o time comandado por Dorival Júnior empatou por 1 a 1.

