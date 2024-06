crédito: No Ataque Internacional

Bola da Eurocopa é composta por tecnologias que auxiliarão os árbitros; veja detalhes (Fussballliebe, bola da Eurocopa auxiliará os árbitros durante as partidas)

A Eurocopa começa nesta sexta-feira (14/6), com o confronto entre Alemanha e Escócia, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena. A bola da competição, a Fussballliebe (amor ao futebol em português), contém sensores que ajudarão os árbitros da partida a identificarem impedimentos de forma mais rápida e precisa.

A bola possui o “Connected Ball”, que enviará dados precisos da bola aos árbitros de vídeo em tempo real. Combinando o posicionamento dos jogadores com inteligência artificial, a bola do jogo contribuirá com a tecnologia de impedimento semiautomática da Uefa, ajudando os árbitros a tomarem decisões mais rápidas.

Além disso, a Fussballliebe ajudará o VAR a identificar cada toque individual na bola, reduzindo o tempo gasto na resolução de pênaltis ou toques de mão. A bola possui um sistema de suspensão interno que abriga um sensor de movimento alimentado por uma bateria recarregável até por indução.

Com o auxílio de várias câmeras que captarão os movimentos dos jogadores, será possível saber o momento exato em que o jogador tem contato com a bola. Os sensores internos na Fussballliebe poderão determinar em casos de toque de mão, se a bola tocou em outra parte do corpo primeiro.

