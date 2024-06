Seleção marca gol irregular e elimina rival da Copa do Mundo (Catar marcou gol irregular bizarro nas eliminatórias da Copa do Mundo)

A Seleção do Catar marcou gol irregular, venceu por 2 a 1 e eliminou a Índia das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bizarrice revoltou os rivais, que muito protestaram em campo. Contudo, a partida não contou com auxílio do árbitro de vídeo (VAR).

A Índia saiu na frente no placar e vencia o Catar por 1 a 0, no Estádio Jassim Bin Hamad, quando aos 27 minutos do segundo tempo, tudo mudou. A seleção catari cruzou na área e o goleiro indiano deixou a bola sair pela linha de fundo. No entanto, imediatamente, Hashmi Al Hussain puxou a bola de volta e ajeitou para Yousef Aymen marcar o empate.

Rapidamente, os jogadores da Índia se juntaram para reclamar com o árbitro, que deu o gol para o Catar. A situação revoltou os atletas, que protestaram durante alguns minutos, mas pelo fato da partida não contar com VAR, reiniciou normalmente.

Aos 40 minutos, Al-Rawi virou o jogo e fechou o placar em 2 a 1 para o Catar. O resultado eliminou a Índia, que não vai disputar a Copa do Mundo de 2026.

Os catari ficaram em primeiro lugar do Grupo A, com 16 pontos, enquanto os indianos ficaram em terceiro, com cinco pontos. A outra seleção classificada foi o Kuwait, em segundo, com sete pontos.

Este gol fue LEGAL en Catar . pic.twitter.com/xsfW2t7a8V — The Chips (@TheChips_Futbol) June 11, 2024

