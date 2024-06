Atlético Mineiro do Equador lança novo escudo sem sigla ‘CAM’; veja fotos (Camisa com novo escudo do Club Atlético Mineiro, do Equador)

O Club Atlético Mineiro já tem um novo escudo. Mas, se trata do homônimo do Galo, da pequena cidade de Huaquillas, do Equador. Em suas redes sociais, a equipe equatoriana compartilhou a nova identidade.

O novo escudo foi apresentado pelo própro clube em suas redes sociais. Confira:

Antes com as iniciais CAM em destaque, como o Atlético de Minas Gerais, agora o time de Huaquillas tem uma ave como centro do escudo. Logo abaixo, o escrito “Mineiro” ganhou o lugar da sigla do clube.

O preto, branco e dourado se mantiveram, mas com o dourado em maior destaque. O verde e o amarelo também ganharam espaço. Veja a mudança:

E o Atlético Mineiro dá TERCEIRA divisão do Campeonato Equatoriano que mudou sua logo.



O clube é inspirado no nosso Atlético Mineiro!



Blog UGE | Instagram pic.twitter.com/o6gMpnYzGl — Noite de Copa (@Noitedecopa) May 5, 2024

O Club Atlético Mineiro, do Equador, foi fundado em 2008, ano do centenário do Atlético. Atualmente, o homônimo do Galo disputa a segunda divisão do Campeonato Equatoriano.

