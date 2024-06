Time de Savinho, ex-Atlético, deve romper com Grupo City; entenda (Savinho comemora gol do Girona)

Classificado para a próxima edição da UEFA Champions League, o Girona, time sensação da Espanha na temporada 2023/24, deve romper com o Grupo City. A equipe que tem Savinho, ex-jogador do Atlético, como um dos destaques, pode adotar essa medida para jogar a Liga dos Campeões. É o que informa o jornal espanhol Relevo.

A medida será necessária justamente para que o Girona dispute a Champions, uma vez que o regulamento da UEFA proíbe dois times de um mesmo proprietário na competição. O Manchester City, da Inglaterra, é a principal equipe do grupo. Sendo assim, o Girona estaria sujeito a uma alteração para que possa figurar pela primeira vez no maior torneio do futebol europeu.

A estrutura do Girona é dividida entre três proprietários. O Grupo City tem a maior fatia, com 47%. Já o empresário boliviano Marcelo Claure tem 35%. O Girona Footbal Club, do irmão do técnico Pep Guardiola, tem 16%, e outros 2% são de sócios minoritários.

Conforme o Relevo, o Girona promoverá uma reestrutuação em seu conselho de administração para participar da Champions. Essa mudança, no entanto, seria temporária.

A ESPN, contudo, informa que o clube espanhol deve tomar outro rumo para participar da Liga dos Campeões. A reportagem diz que o time pretende conseguir uma permissão especial. Para isso, precisa provar à UEFA que tem autonomia suficiente em sua relação com o Grupo City.

No Campeonato Espanhol, o Girona está na segunda colocação, com 74 pontos. O Real Madrid, com 87 pontos, já garantiu o título de forma antecipada. Ainda restam quatro rodadas.

