crédito: No Ataque Internacional

Clube promovido na Inglaterra planeja estádio para até 55 mil torcedores (Racecourse Ground, também chamado de ST?K Cae Ras, casa do Wrexham)

O Wrexham Football Club, vice-campeão da League Two da Inglaterra, planeja expandir seu estádio para até 55 mil torcedores. É o que revelou um dos proprietários do clube, o ator americano Rob McElhenney.

Em entrevista ao portal Collider, o astro de Hollywood explicou como funcionaria a expansão do Racecourse Ground, que comporta atualmente quase 13 mil espectadores.

“Temos um plano em vigor agora que funcionaria de arquibancada em arquibancada. Então, eventualmente, você terá todos os quatro lados. É difícil dizer com certeza, mas achamos que poderíamos atrair entre 45 e 55 mil pessoas”. Rob McElhenney, acionista do Wrexham

Rob McElhenney tem como sócio no Wrexham o também ator Ryan Reynolds. Em 2021, os dois adquiriram o clube fundado em 1864 por cerca de 2 milhões de libras esterlinas (R$ 12,7 milhões).

O patrocinador master do Wrexham é o TikTok, que também adquiriu os naming rights do estádio Racecourse Groud, chamado de ST?K Cae Ras. Apesar de jogar as competições da Inglaterra, o time tem sua sede no País de Gales.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney, acionistas do Wrexham (Divulgação)

Wrexham em 2023/24

Na League Two, equivalente à quarta divisão inglesa, o Wrexham terminou em segundo lugar, com 86 pontos em 46 rodadas. Foram 26 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, com 89 gols marcados e 52 sofridos.

Leia também: Artilheiro na Inglaterra salvou clube do rebaixamento ao brilhar contra campeão

A equipe galesa subiu à League One (terceira divisão) juntamente com o campeão Stockport County (92) e o terceiro colocado Mansfield Town (86). A quarta vaga sairá do playoff entre MK Dons, Doncaster Rovers, Crewe Alexandra e Crawley Town.

O destaque do Wrexham no campeonato foi o atacante Paul Mullin, de 29 anos, autor de 24 gols em 38 partidas. Em três temporadas no clube, ele já acumula 105 tentos em 140 jogos.

Em 2023/24, o Wrexham também disputou a Copa da Inglaterra (eliminado pelo Blackburn, da segunda divisão, na quarta rodada), a EFL Trophy (perdeu para o Burton na segunda fase) e a Copa da Liga (eliminado pelo Bradford na segunda fase).

Leia também: Veja os promovidos à Premier League e os rebaixados à League One

A notícia Clube promovido na Inglaterra planeja estádio para até 55 mil torcedores foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda.