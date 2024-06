Ex-atriz de pegadinhas compra encontro milionário com Neymar e jogadores do Flamengo (Tati Barbieri foi atriz de pegadinhas no programa de João Kléber, na RedeTV! )

Quanto vale um encontro com Neymar em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro? Ou uma reunião na casa do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, junto a outros jogadores do elenco? Para uma ex-atriz de pegadinhas do canal RedeTV!, a oportunidade de encontrar o craque do Al Hilal e da Seleção Brasileira em uma praia paradisíaca e também festejar junto aos atletas do time rubro-negro vale aproximadamente R$ 1,8 milhão.

Encontro com Neymar e jogadores do Flamengo

A influencer Tati Barbieri, musa da Salgueiro e eleita bela da Copa do Mundo de 2022, arrematou o encontro com Neymar durante leilão realizado pelo Instituto Prejeto Neymar Jr., em São Paulo, na noite dessa segunda-feira (3/6). Na mesma noite, ela também venceu o leilão para um churrasco na casa de Léo Pereira e um encontro com o ex-campeão do UFC, Charles Do Bronx.

Mas a ex-atriz de pegadinhas não vai à mansão de Neymar sozinha, nem desfrutar do churrasco com Léo Pereira sem uma importante companhia.

A musa estará ao lado do marido, o magnata russo Roman Shakal, que foi quem desembolsou, inclusive, o valor dos três lotes arrematados no leilão (encontro com Neymar, com jogadores do Flamengo e também com Charles do Bronx, totalizando cerca de R$ 1,8 milhão).

Eles vão passar um fim de semana com o jogador em uma experiência VIP. A data, no entanto, não foi divulgada.

Todo o valor arrecadado pelo leilão será utilizado para atender crianças e jovens do projeto social de Neymar.

