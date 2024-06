Fábio e CR7 alcançam recorde de lenda do futebol brasileiro (Fábio defende o Fluminense, e Cristiano Ronaldo veste a camisa do Al-Nassr)

Em um dia, Cristiano Ronaldo. No outro, Fábio. O goleiro do Fluminense e o atacante do Al-Nassr alcançaram marca de Rogério Ceni, ex-arqueiro e atual técnico do Bahia, em dias consecutivos.

Em 31 de maio (sexta-feira), quando o Al-Nassr perdeu a decisão da Copa do Rei Saudita para o Al-Hilal, CR7 disputou a 1225ª partida oficial e igualou Rogério Ceni.

Longevo no futebol, o guarda redes de 43 anos também atingiu a marca do ex-companheiro de posição um dia depois, em 1º de junho (sábado), no empate por 1 a 1 com o Juventude, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, Fábio é o jogador com mais partidas na Série A – Rogério Ceni é o segundo.

Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Em dezembro de 2022, o Al-Nassr anunciou a contratação de Cristiano Ronaldo. Desde então, o astro português já disputou 70 partidas, marcou 64 gols e distribuiu 17 assistências. Apesar do bom desempenho individual, ele não conquistou nenhum título na Arábia Saudita.

Clube e jogador têm contrato até junho de 2025.

Fábio no Fluminense

Fábio chegou ao Fluminense no início de 2022, quando a gestão do Cruzeiro, à época comandada por Ronaldo, optou por não renovar o contrato do goleiro. Ele se mudou de Belo Horizonte como recordista de jogos com a camisa estrelada (960).

Nas Laranjeiras, venceu uma edição do Campeonato Carioca (2023), uma da Copa Libertadores (2023) e uma da Recopa Sul-Americana (2024).

No ano passado, o arqueiro se tornou o jogador mais velho a vencer a Libertadores. Além disso, é o atleta brasileiro com mais partidas pelo torneio continental.

