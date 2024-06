Clube mostra obras de estádio de R$ 3,3 bilhões perto do mar

O Everton Football Club, que disputa a Premier League na Inglaterra, divulgou nesta segunda-feira (3/6) vídeo das obras de seu novo estádio, em fase de edificação na orla marítima de Liverpool. A arena orçada em 500 milhões de libras (R$ 3,3 bilhões) terá 52.888 lugares e substituirá o Goodison Park, casa do clube desde 1892, que será demolido e dará lugar a um centro comunitário.

A nova arena, denominada Everton Stadium, está próxima ao Rio Mersey e ao Mar da Irlanda. O clube se preocupou em ações sustentáveis para a construção, como a coleta de 480 mil metros cúbicos de areia no fundo do mar – evitando assim o transporte por caminhões – e o uso de materiais recicláveis de aço, vidro e concreto.

O moderno palco do futebol inglês ainda oferecerá pontos de carregamento para carros elétricos, estacionamentos de bicicletas e terá proximidade com uma estação ferroviária. O estádio ainda terá possibilidade de expansão para 62 mil espectadores.

