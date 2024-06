Veja os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana

crédito: No Ataque Internacional

A Conmebol definiu, na tarde desta segunda-feira (3/6), os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Antes dessa fase, entretanto, será disputado um playoff entre os times que terminaram em segundo lugar na Sul-Americana e os que ficaram na terceira posição nos grupos da Copa Libertadores.

Os brasileiros que já se classificaram ao mata-mata da Sul-Americana são: Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, Athletico-PR (playoff) e Bragantino (playoff) – o Internacional ainda pode avançar.

As disputas dos playoffs estão previstas para 17 e 24 de julho. Com os adversários definidos, as oitavas de final da Sul-Americana devem ocorrer entre os dias 14 e 21 de agosto.

Confrontos das oitavas de final da Sul-Americana

Como Internacional (Sul-Americana) e Grêmio (Libertadores) tiveram jogos adiados em função das tragédias no Rio Grande do Sul, ainda restam jogos a serem disputados nas competições para que se define todos os confrontos dos playoffs.

Playoff G x Fortaleza

Playoff D x Sportivo Ameliano

Playoff F x Lanús

Playoff H x Racing

Playoff B (Athletico-PR x Cerro Porteño) x Belgrano

Playoff C x Independiente Medellín

Playoff E x Cruzeiro

Playoff A (Bragantino x Barcelona-EQU) x Corinthians

Entenda os playoffs da Sul-Americana

Playoff A – melhor 2º da Sul-Americana x pior 3º da Libertadores

Playoff B – 2º melhor 2º da Sul-Americana x 2º pior 3º da Libertadores

Playoff C – 3º melhor 2º da Sul-Americana x 3º pior 3º da Libertadores

Playoff D – 4º melhor 2º da Sul-Americana x 4º pior 3º da Libertadores

Playoff E – 5º melhor 2º da Sul-Americana x 5º pior 3º da Libertadores

Playoff F – 6º melhor 2º da Sul-Americana x 6º pior 3º da Libertadores

Playoff G – 7º melhor 2º da Sul-Americana x 7º pior 3º da Libertadores

Playoff H – 8º melhor 2º da Sul-Americana x 8º pior 3º da Libertadores

Chaveamento da Sul-Americana

