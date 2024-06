Real Madrid oficializa contratação de Mbappé, ex-PSG (Mbappé foi anunciado pelo Real Madrid)

O Real Madrid oficializou a contratação do atacante francês Mbappé, de 25 anos. O jogador assinou vínculo com os merengues por cinco temporadas.

Desde que anunciou a saída do PSG, Mbappé foi apontado como novo reforço do Real Madrid. Nesta segunda-feira (3/6), inclusive, o atleta adiantou a informação para Emmanuel Macron, presidente da França.

O clube espanhol publicou nota oficial no site confirmando a negociação.

Mbappé pelo Paris Saint-Germain

Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain até julho deste ano. No início de maio, ele já havia anunciado que não renovaria o vínculo e deixaria o time francês após o final da temporada.

A última partida do craque pelo PSG foi no dia 12 de maio, contra o Toulouse, no Parc des Princes, em Paris. A equipe perdeu por 3 a 1, mas Kylian teve a oportunidade de balançar as redes com a camisa do time parisiense pela última vez.

O atacante francês marcou 256 gols e distribuiu 96 assistências em 308 partidas oficiais disputadas pelo PSG. Foram 14 títulos pela equipe: seis Campeonatos Franceses, três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França. Ele é o maior artilheiro da história do clube.

