Valladolid, de Ronaldo, é vice-campeão da Segunda Divisão da Espanha (Valladolid perdeu para o Tenerife por 2 a 1)

O Real Valladolid, que tem Ronaldo como gestor, é vice-campeão da Segunda Divisão da Espanha. Neste domingo (2/6), a equipe perdeu por 2 a 1 para o Tenerife, no Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez, pela última rodada do torneio nacional.

Na última semana, o Valladolid já havia conquistado o acesso à La Liga. Para garantir a taça em caso de derrota, o time precisava torcer para um tropeço do Leganés (vice-líder, com 71 pontos) diante do Elche (nono, com 59), dentro de casa – contudo, o Leganés venceu por 2 a 0 e ficou com o troféu.

Luismi Cruz abriu o placar para o Tenerife, neste domingo. Depois, José Maria, contra, deixou tudo igual. Ángel Luis garantiu a vitória para o Tenerife e pôs fim ao sonho do Valladolid, comando pelo técnico Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro.

Situação de Ronaldo no clube espanhol

Ronaldo é acionista majoritário do Valladolid desde setembro de 2018. Ele investiu 30 milhões de euros (R$ 141 milhões na época) na aquisição de 51% do clube. Posteriormente, aumentou o percentual para 72%.

Nas últimas seis temporadas, os Blanquivioletas estiveram na elite do Espanhol em quatro ocasiões: 16º em 2018/2019 (41 pontos), 13º em 2019/2020 (42 pontos), 19º em 2020/2021 (31 pontos) e 18º em 2022/2023 (40 pontos).

