Comentarista diz que Real Madrid pagou 'uma pechincha' por Vini Jr.

Vinicius Junior é um dos grandes nomes do futebol mundial atualmente. O atacante brasileiro marcou um dos gols do Real Madrid na conquista do título da Champions League, nesse sábado (1º/6). Após a exibição, o comentarista da TNT Sports Vitor Sérgio Rodrigues relembrou a negociação do jogador para o futebol espanhol em suas redes sociais.

Para ele, já faz alguns anos que o valor pago por Real Madrid pode ser considerado “barato”. “A cada temporada fica ainda mais e mais barato. Foi uma pechincha! Pagar 45 milhões de euros por um atleta de nível de um Bola de Ouro”, finalizou.

O Real Madrid pagou 45 milhões de euros por Vinícius Jr.. em 2017.



E quando me perguntavam sobre o que eu achava do negócio, eu sempre disse que demoraríamos um tempo para saber se foi caro ou barato.



E já havia dois ou três anos que a resposta já tinha sido dada: Vini Jr. foi… — Vitor Sergio Rodrigues VSR (@vitorsergio) June 1, 2024

Revelado pelo Flamengo, Vinicius Junior foi contratado pelo Real Madrid em 2019 por 45 milhões de euros (R$ 164 milhões de reais na cotação da época).

Desde então, conquistou duas Champions League (2022 e 2024), dois Mundial de Clubes (2018 e 2022), três La Liga (2020, 2022 e 2024), uma Copa do Rei (2023), uma Supercopa da Uefa (2023) e três Supercopa da Espanha (2020, 2022 e 2024).

Recordes

Na conquista da Champions League, Vini Jr. se tornou o primeiro brasileiro a marcar em duas finais de Champions League. Em 2022, ele também foi o autor do gol que deu o título ao Real. Na ocasião, os merengues venceram o Liverpool por 1 a 0.

Além disso, ele bateu recorde que pertencia a Lionel Messi, campeão da Champions três vezes pelo Barcelona (2009, 2011 e 2015). Aos 23 anos, Vini Jr. se tornou o mais jovem a marcar em duas finais, superando o atacante argentino.

