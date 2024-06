Histórico! Vini Jr bate recordes em final da Champions League (Vinicius Júnior quebrou dois recordes na final da Champions)

Vinicius Júnior é o grande nome do Real Madrid. Mesmo com a camisa ‘pesada’, o atacante não se intimidou e deixou sua marca em mais uma final de Champions League. Ele foi o autor do gol do título dos merengues e bateu dois recordes com o feito.

O Real Madrid saiu na frente com Carvajal. Aos 38′, Marteen entregou a bola no pé de Bellingham, que serviu Vinícius Jr. O brasileiro colocou a bola no canto e marcou o segundo do time espanhol, para sacramentar o 15° título de Champions.

Com o marco, Vini Jr. se tornou o primeiro brasileiro a marcar em duas finais de Champions League na história. Em 2022, ele também foi o autor do gol que deu o título ao Real. Na ocasião, os merengues venceram o Liverpool por 1 a 0.

Além disso, ele também bateu recorde que pertencia a Lionel Messi, campeão da Champions três vezes pelo Barcelona (2009, 2011 e 2015). Aos 23 anos, Vini Jr. se tornou o jogador mais jovem a marcar em duas finais de Champions, superando o atacante argentino.

Brasileiros com gol em final de Champions

Vinícius Júnior: 2021/2022 e 2023/2024 (Real Madrid)

Casemiro: 2016/2017 (Real Madrid)

Neymar: 2014/2015 (Barcelona)

Marcelo: 2013/2014 (Real Madrid)

Belletti: 2005/2006 (Barcelona)

Carlos Alberto: 2003/2004 (Porto)

Lúcio: 2001/2002 (Inter de Milão)

Juary: 1986/1987 (Porto)

Sormani: 1968/1969 (Milan)

Jair: 1964/1965 (Inter de Milão)

Altafini: 1962/1963 (Milan)

A notícia Histórico! Vini Jr bate recordes em final da Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.